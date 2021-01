Nuovo incidente stradale sulla Statale 115, nei pressi dell'hotel "Sombrero" in territorio di Licata. A scontrarsi frontalmente per cause in fase di accertamento sono state una Fiat Panda e un'Audi A3. Quattro le persone che risultano ferite, per quanto nessuno in condizioni gravi.

Sul posto sta operando la Polizia stradale.