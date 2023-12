Lo scontro fra Consulta ed Aica, il prefetto: "Alla trasparenza non bisogna mai rinunziare"

"La trasparenza è la base a cui non bisogna mai rinunziare". Già durante l'incontro con la stampa dei giorni scorsi, il prefetto di Agrigento Filippo Romano, parlando dello scontro in atto fra Consulta ed Aica, così si era espresso.

"Convocheremo, fra Natale e Capodanno, una riunione fra le due parti: Aica e Consulta perché dobbiamo provare ad evitare che si finisca a contenzioso - ha spiegato la massima autorità di Governo -, ma subito scriveremo una lettera all'Aica perché alla trasparenza non bisogna mai rinunziare". Lettera che, di fatto, è partita ieri dal palazzo della Prefettura.

"Ognuno, per la propria competenza, intraprenda le iniziative idonee ad assicurare il pieno rispetto del principio della trasparenza, in modo da consentire alla Consulta di esercitare al meglio le prerogative alla stessa attribuite dallo statuto di Aica" - ha scritto il prefetto Romano a cui la Consulta delle associazioni di Aica si era rivolto lo scorso 10 dicembre per segnalare la mancata attuazione della pubblicità delle sedute di assemblea che è, invece, prevista dallo statuto di Aica - . Niente termini perentori da parte del prefetto, ma un "invito" al rispetto della trasparenza appunto. Un "invito" ad evitare che lo scontro in atto finisca in un contenzioso, un "invito" alla "pax" insomma.