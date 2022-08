Il derby Akragas-Pro Favara per la Coppa Italia, scontri fra tifosi e sassaiola contro i poliziotti: due feriti

Sassaiola prima e bottigliate dopo contro i poliziotti che erano, in servizio di ordine pubblico, allo stadio Esseneto dove s'è tenuta l'andata di primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. A margine del derby fra Akragas e Pro Favara, si sono registrati degli scontri fra tifosi e i poliziotti, intervenendo, sono diventati il "bersaglio" degli ultras.

Almeno due i poliziotti, fra cui un funzionario, che sono stati raggiunti da bottigliate alle spalle e alle gambe. Entrambi - si tratta di un commissario capo e di un assistente della polizia di Stato - finiranno al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento per farsi controllare e sottoporre ad accertamenti sanitari. I tutori dell'ordine pubblico, in questi momenti, seppur pesantemente ammaccati, stanno cercando infatti di rintracciare tutti coloro che hanno dato vita ad una vera e propria bolgia.

Al momento, sono cinque le persone - tutte di Agrigento - bloccate e portate alla caserma "Anghelone".

Non è chiaro, non attualmente, cosa abbia innescato gli scontri iniziali che sono, poi, appunto, degenerati a scapito dei poliziotti che erano in servizio di ordine pubblico.