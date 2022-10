Akragas-Nissa, nuovi scontri all'esterno dello stadio Esseneto: un ultras è stato acciuffato dalla polizia

Spraghe di ferro e passamontagna. Ancor prima che iniziasse, allo stadio Esseneto, la partita di calcio Akragas-Nissa, ritorno degli ottavi di finale per la Coppa Italia di Eccellenza, s'è innescato uno scontro fra i tifosi biancazzurri e quelli ospiti della Nissa. Un tafferuglio che è stato però subito bloccato dalla polizia. E non appena gli agenti, in servizio di ordine pubblico, sono intervenuti, gli ultras facinorosi se la sono data a gambe levate. Uno è stato acciuffato subito ed è già su una Volante della Questura. Gli altri - complessivamente una decina, o forse qualcuno in più, i coinvolti - vengono cercati in tutta la zona.

Sotto gli alberi di via Toniolo, i poliziotti hanno anche già recuperato un passamontagna nero che uno dei coinvolti s'è tirato via, scappando. Gli esagitati, ancora una volta, così per come è stato già registrato in occasione del derby Akragas-Pro Favara, dovrebbero essere tifosi biancazzurri.

Questa volta, per fortuna, nessuno dei poliziotti, né delle altre forze dell'ordine presenti in servizio di ordine pubblico, è rimasto ferito.