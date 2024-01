Sassi e bottiglie di vetro contro i poliziotti che scortavano i tifosi avversari: 19enne a giudizio

Lanci di sassi e bottiglie contro i poliziotti che si erano posizionati per scortare i tifosi del Pro Favara all'esterno dello stadio Esseneto: un diciannovenne sostenitore dell'Akragas, che all'epoca dei fatti, il 22 agosto del 2022, era ancora minorenne, rischia il rinvio a giudizio per le accuse di lesioni aggravate, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e travisamento ingiustificato.

Il giudice Maria Pino, del tribunale per i minorenni di Palermo, ha fissato l'udienza preliminare, per discutere sulla richiesta di rinvio a giudizio, per il 16 aprile.

Il giovane, che ha nominato come difensore l'avvocato Davide Casà, sarà processato a parte mentre il gruppo principale di imputati è stato giudicato al tribunale di Agrigento. Il processo ha già portato a delle condanne. Alcuni imputati hanno chiesto la messa alla prova.

Per i disordini di quel giorno sono scattati, in tutto, 7 arresti, 2 denunce e 9 daspo: due poliziotti sono rimasti feriti seppure in maniera lieve. Le avvisaglie di possibili scontri, quella mattina, c'erano state quando la polizia, nel corso della consueta "bonifica" del perimetro dello stadio, aveva trovato mazze e bastoni nascosti nei pressi degli ingressi. Gli arresti sono scattati anche in seguito alla visione dei video che immortalerebbero i giovani coinvolti. Il diciannovenne non è stato mai sottoposto ad alcuna misura cautelare.