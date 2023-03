Sconfitti alle urne, premiati con le nomine: ecco gli agrigentini all'Ars

Se perdi alle elezioni, in alcuni casi, per te c'è comunque un "premio" che ti aspetta. In politica accade spesso e, ovviamente, una opportunità per manifestare una certa "gratitudine" da parte ad esempio di chi ha ruoli alla Regione è l'assegnazione di un incarico diretto, anche solo per pochi giorni.

Cercando tra le pieghe della sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Siciliana, infatti, è possibile individuare i nomi di alcuni agrigentini che oggi sono stati inseriti nelle segreterie particolari. Un elenco non completo, ovviamente, perché nelle pieghe della gestione burocratica dei sottogoverni e delle nomine è facile perdersi.

Nella segreteria del deputato segretario Riccardo Gallo, ad esempio, trovano posto l'ex sindaco ed assessore regionale Marco Zambuto (incarico dal 5 gennaio al 31 agosto 2023, compenso lordo 4mila euro) e Filippo Caci, storico operatore politico di Porto Empedocle che svolgerà attività di segreteria per Gallo dal 2 gennaio al 30 giugno prossimi con un compenso lordo di 2.500 euro.

Compaiono poi nella segreteria, ma con incarichi già esauritisi tra l'8 e il 31 dicembre 2022 (compenso 1.1170 euro): Enrico Vella (salvo omonimie, già assessore al Comune di Raffadali); l'ex sindaco di Agrigento Aldo Piazza; l'ex funzionario del Comune di Agrigento e da tempo in Forza italia, il grottese Rosario Serravillo (anche qui, salvo omonimie) e Giuseppe Saito.

Ma i posti a disposizione alla Regione non sono solo connessi alle segreterie dei deputati: ci sono, ovviamente, anche gli incarichi conferiti dagli assessori regionali. In questa categoria rientra, ad esempio, Salvatore Fanara, consigliere comunale a Favara e big delle preferenze alle scorse elezioni regionali nella Democrazia cristiana con oltre 5.900 preferenze che, dice un atto firmato dallo stesso assessore regionale agli Enti Locali Andrea Messina, entrerà come incaricato nei suoi uffici di diretta collaborazione e segreteria particolare dello stesso.