Sessantanovenne scomparso da un paio di giorni, l'appello di un avvocato sui social

L'Sos rimbalza sui social. A lanciarlo, preoccupato, è l'avvocato Salvatore Pennica. E in tanti, negli ultimi minuti, oltre a manifestare ansia, si stanno impegnando a dare un'occhiata in giro per capire che fine possa aver fatto l'algerino sessantanovenne Balahouane Mohamed. Un uomo molto conosciuto e stimato fra i residenti del centro urbano. "Chiunque abbia notizia di questo signore algerino per favore avvisi i carabinieri o la polizia di Agrigento, ai numeri 0922499000-0922483111, - scrive sui social l'avvocato Pennica - . Si chiama Balahouane Mohamed. Da giorni non si vede nei luoghi abituali e non è a casa, in zona centro storico. Non sta bene, ha dei problemi di salute. È mite, ha bisogno dei farmaci e di cure".

Tanti agrigentini, oltre a rilevare che si tratta di una "persona molto educata e rispettosa", hanno iniziato a dare un'occhiata nei luoghi abitualmente frequentati dal sessantanovenne: il viale della Vittoria e Porta di Ponte. Qualcuno, sempre sui social, ha anche segnalato d'averlo visto ieri mattina presto in zona Viale.

L'allarme rimane. Chiunque ritenga d'averlo visto o incontrato, segnali a carabinieri e polizia.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.