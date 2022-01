Tutti in fila per l'ultimo abbraccio a Pippo Flora, il ricordo di Michele Guardì: "Ho perso un fratello"

“La scomparsa di Pippo Flora è una perdita non solo culturale ma anche umana per la Sicilia, per la città di Agrigento e per gli amici. Per me è stato il fratello che non ho mai avuto e io sono stato per lui il fratello che purtroppo se n'era andato”. Queste dai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole di un commosso Michele Guardì giunto appositamente da Roma nella città dei Templi per rendere omaggio a Pippo Flora nella camera ardente allestita nel foyer del teatro Luigi Pirandello di Agrigento. Dal primo pomeriggio, in silenzio sono stati tanti gli agrigentini che si sono messi in fila per portare ai familiari, un commosso e composto abbraccio. I funerali di Pippo Flora si celebreranno domani, alle 11,00, nella chiesa di San Domenico di Via Atenea.