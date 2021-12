"Raccoglieva scommesse senza concessioni e autorizzazioni", nei guai un trentacinquenne

Concessioni ed autorizzazioni, per quell'allibratore estero, non ne aveva. Ma accettava e raccoglieva, anche per via telefonica o telematica, scommesse di qualsiasi genere. A finire nei guai, denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento, è stato un trentacinquenne agrigentino. Ed è accaduto durante un servizio mirato alla repressione del gioco illegale effettuato dai poliziotti della divisione Pasi della Questura assieme agli ufficiali di Pg dell'agenzia Dogane e Monopoli.

Sono stati sequestrati anche 4 pc, tre stampanti termiche ad essi collegati, nonché svariati coupon di scommessa, tutti riconducibili ad allibratore estero non autorizzato che l'indagato utilizzava, di fatto, sotto la copertura dell'insegna del bookmaker regolarmente autorizzato. Il trentacinquenne è stato anche contravvenzionato per gioco d'azzardo aggravato poiché all'interno dell'esercizio sono state ritrovate apparecchiature per la raccolta di scommesse e lotteria virtuali. L’uomo, inoltre, è stato anche denunciato alla Procura per inosservanza ai provvedimenti d'autorità perché svolgeva l'attività nonostante un precedente provvedimento del questore lo avesse intimato a munirsi di regolare licenza e questi non aveva ottemperato.