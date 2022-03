Scommesse clandestine su combattimenti fra cani: 25 denunciati alla Procura

Combattimento fra cani e scommesse clandestine. Sono 25 le persone che sono state portate, nel tardo pomeriggio di ieri, in commissariato e tutte, in serata, sono state deferite alla Procura della Repubblica. Gli agenti del presidio di polizia di Canicattì - è entrato in azione anche un elicottero - hanno fatto un blitz in contrada Garziano dove hanno trovato una struttura adibita al combattimento fra cani e alle scommesse clandestine.

L'area è stata cinturata e nessuno dei presenti - 25 persone appunto - è riuscito ad allontanarsi. Solo in tarda serata, i 25 indagati - poiché denunciati alla Procura - sono stati rilasciati. Le loro posizioni, adesso, saranno vagliate dalla Procura. Nel corso del blitz, a quanto pare, sono stati sequestrati dei soldi.

Il riserbo di investigatori e inquirenti è categorico. Nessuno - né ieri sera, né stamani - ha fatto trapelare indiscrezioni in merito ad un controllo che non è passato - né poteva passare - inosservato visto il dispiegamento di agenti di polizia e perfino di un elicottero.