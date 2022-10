Scivola mentre è al lavoro: ristoratore 54enne finisce al pronto soccorso

Scivola mentre è al lavoro, in un ristorante che si trova nei pressi della via Atenea, e finisce, ferito, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. E’ un cinquantaquattrenne il lavoratore a cui i medici hanno diagnosticato traumi guaribili in dieci giorni, salvo complicazioni. L’uomo ha riportato ferite lacero-contuse a gamba, braccio e avambraccio sinistro.

Nessuna forza dell’ordine è intervenuta nel locale dove si è verificato l’incidente sul lavoro, ma il referto è stato già trasmesso alla polizia di Stato, che in ospedale ha un posto fisso, affinché vengano fatte – da parte delle istituzioni competenti – le verifiche usuali del caso.

Forse l’uomo stava sistemando la sala ristorazione o si stava occupando di altre faccende legate appunto all’attività di somministrazione di alimenti. All’improvviso, l’incidente: pare che il cinquantaquattrenne sia scivolato dalla scala ed è seriamente rimasto ferito. E’ stato lanciato l’allarme e sono, naturalmente, scattati i soccorsi. Il ristoratore cinquantaquattrenne è stato portato al presidio sanitario di contrada Consolida dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti e medicazioni ritenuti necessari.

A ricostruire, ai medici che lo hanno soccorso, che s’è trattato di un incidente sul lavoro è stato lo stesso ferito. Come sempre avviene, naturalmente, sono state avvisate, ed allertate, le istituzioni competenti - l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, l’Inail e l’Ispettorato del lavoro - che dovranno effettuare tutte le verifiche del caso.