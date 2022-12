"A bordo della sua bici ha scippato una donna, ferendola": arrestato 33enne

A bordo di una bici, avrebbe avvicinato una donna anziana che camminava in corso Umberto, a Licata, e dopo averla spinta a terra, le ha scippato la borsa: è stato individuato e arrestato dai carabinieri.

I militari della compagnia di Licata, hanno infatti fermato in flagranza di reato, F. S. 33enne pregiudicato di Licata, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata.

I fatti sono avvenuti alle 12 di ieri: dopo la rapina, la pattuglia dei carabinieri è intervenuta sul posto, ed è riuscita immediatamente a identificare ed individuare l?aggressore: l'arresto è scattato dopo poco, quando l'uomo era appena rientrato in casa portando con sé tutta la refurtiva che è stata ovviamente restituita alla proprietaria.

L'anziana è stata tuttavia costretta a sottoporsi alle cure dei sanitari dell'ospedale "San Giacomo d?Altopasso": le ferite sono state ritenute guaribili in 15 giorni.

L?arrestato, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, è stato condotto a casa propria dove dovrà restare agli arresti domiciliari in attesa dell?udienza di convalida che verificherà le effettive responsabilità dell'arrestato, che non sono ancora definitivamente accertate.

L'arresto è stato convalidato in tarda mattinata. Il gip ha disposto, a carico del 33enne indagato, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.