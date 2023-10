Scippò la collana ad un'anziana che per strada: identificato e denunciato il delinquente

I poliziotti della sezione Volanti della Questura sono riusciti a dare nome e cognome all'autore dello scippo messo a segno, lo scorso 30 settembre, in via Nathan, una parallela di via Piersanti Mattarella, nei pressi del Quadrivio Spinasanta. Un'anziana, quella mattina, mentre percorreva la strada nei pressi di casa, venne presa alle spalle, strattonata, e derubata della collana d'oro che indossava. Gli agenti delle Volanti, precipitatisi sul posto, dopo aver setacciato ogni angolo della zona a "caccia" del delinquente solitario, sono riusciti - grazie ad una certosina attività investigativa - ad identificare il balordo. Si tratta un agrigentino già noto alle forze dell'ordine: un trentanovenne che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. L'ipotesi di reato contestata è furto con strappo.

Furono due la mattina dello scorso 30 settembre gli scippi registratisi in città. Prima quello, in via Michele Caruso Lanza, nel piazzale antistante ad un supermercato, in danno di un pensionato ottantacinquenne. In questo caso, all'anziano fu portato via il portafogli con all'interno documenti, soldi e una carta di credito con il relativo codice di sicurezza. Poi, da tutt'altra parte di Agrigento, quello della catenina d'oro indossata da una donna. Per il furto con strappo di via Nathan i poliziotti sono riusciti a raccogliere elementi investigativi che hanno consentito d'arrivare al balordo.

Mentre vanno ancora avanti le indagini e gli accertamenti per il fatto di microcriminalità di via Caruso Lanza, è importante - anzi di più - la "risposta" che i poliziotti della sezione Volanti della Questura sono riusciti a dare con l'identificazione e la denuncia dello scippatore. E non soltanto alla pensionata-vittima, ma all'intera comunità agrigentina. Perché - e il messaggio è chiaro e forte - i delinquenti prima o poi (in questo caso in tempo record) vengono sgamati e finiscono nei guai.