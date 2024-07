Semina il terrore nel centro storico scippando due donne e colpendo un passante con una catena: 25enne denunciato

E’ entrato in azione in via Garibaldi, vicino alla chiesa dell’Addolorata, scippando la borsa a due donne. Una di loro è stata strattonata così forte da finire sul selciato riportando la frattura di un dito. A soccorrerla sono stati, quasi immediatamente, alcuni residenti della via Discesa Porto Empedocle (adiacente alla chiesa) che l’hanno sentita urlare. Un passante, vedendo la scena e tentando di intervenire, è stato aggredito e colpito con una catena. Il colpo gli ha provocato una ferita alla clavicola.

Il responsabile dei furti con scippo è stato individuato: si tratta di un 25enne di origini liberiane che vive a Ravanusa. E’ stato bloccato dai carabinieri e denunciato per furto, lesioni personali e porto abusivo di armi. Dopo la perquisizione personale è stato trovato in possesso di 4 telefoni cellulari, una pinza, un taglierino e la catena usata per colpire il passante.