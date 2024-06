Ottantatreenne viene aggredita alle spalle e le scippano la collana: anziana sotto choc

L'ha aggredita alle spalle e, in maniera fulminea, le ha scippato la collana d'oro che indossava. Ha 83 anni la pensionata che è stata scippata in via Gela a Canicattì. L'anziana non è rimasta ferita, ma inevitabilmente è stata traumatizzata dalla rapina aggravata. Ha già formalizzato denuncia a carico di ignoti ai carabinieri. E i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per cercare di dare nome e cognome al delinquente che è entrato in azione.

Lo scippo è stato portato a termine alle 8,30, subito dopo che la pensionata era uscita da casa. Non è escluso - ma non ci sono certezze investigative al riguardo - che il rapinatore abbia atteso la pensionata. Probabilmente conosceva le abitudini della 83enne, oppure le ha studiate. Sorpresa appunto alle spalle e scippata del prezioso gioiello, il delinquente è scappato lungo le strade limitrofe ed è, almeno per il momento, riuscito a far perdere ogni sua traccia. Il danno economico che l'anziana ha riportato non è stato ancora quantificato, ma verosimilmente sarà molto più grave lo choc.

I carabinieri hanno già accertato l'eventuale presenza, sia in via Gela che nelle immediate vicinanze, di impianti di videosorveglianza pubblici o privati.

