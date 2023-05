“Scipparono la borsa a una donna per poi restituirla”: il giudice li proscioglie

Si è concluso con la sentenza di “non luogo a procedere” il processo preliminare, al tribunale di Sciacca, nei confronti dei menfitani Massimo Clemente di 51 anni e Baldassare Modderno, 60 anni. Nessun approfondimento dibattimentale, dunque, per i due imputati secondo il gup Antonio Cucinella.

Clemente, in particolare, era accusato di avere strappato dalle mani della donna la borsa mentre camminava in via Roma. Modderno sarebbe invece stato alla guida dell’auto che affiancò la vittima dello scippo. I fatti risalgono al 30 novembre del 2021. Clemente, poi, restituì la borsa alla donna e quest’ultima decise di ritirare la querela. Il “non luogo a procedere” era stato chiesto sia dal pm che, naturalmente, dagli avvocati difensori: Francesco Di Giovanna per Clemente e Matteo Sbrigata per Modderno.