Cinquantanovenne scippata della borsetta, è "caccia" al ladro

E’ stata scippata mentre percorreva via Terone. Vittima una cinquantanovenne agrigentina che, inevitabilmente, è rimasta sotto choc. Ad avvicinarla e ad “agganciarla”, all’improvviso, è stato un delinquente solitario. Un uomo che è riuscito a impossessarsi, strappandogliela via, della borsetta della donna, una disoccupata. Inutili le urla dell’agrigentina che ha dovuto mollare la presa e che, per fortuna, è rimasta illesa.

All’interno della borsetta, la cinquantanovenne aveva tutti i documenti personali e la somma di 30 euro. Il malvivente, arraffata la borsetta, è scappato, a piedi, per le vie limitrofe. E, a quanto pare, non s’è lasciato nessuna traccia, né indizio dietro le spalle. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno setacciato ogni angolo della zona, senza però riuscire a ritrovare il delinquente che, almeno per il pomeriggio di giovedì, l’ha fatta franca. Sono state, naturalmente, avviate le indagini per provare, laddove possibile, ad identificare il balordo. L’area dove si è consumato lo scippo è, a quanto pare, “coperta” da sistemi di videosorveglianza. E, verosimilmente, è proprio da questo che è partita l’attività investigativa dei militari dell’Arma. Ci sarà naturalmente da capire se il raggio di azione delle telecamere sia riuscito, o meno, ad arrivare al preciso punto dove è avvenuto lo scippo.

Era da un po’ di tempo che, nella città dei Templi, non si registravano episodi – furto con strappo – del genere. L’obiettivo dei militari dell’Arma è fare in fretta a identificare il delinquente. E questo per evitare che fatti del genere possano tornare a ripetersi.