Scippata pensionata 81enne, dentro la borsetta c'erano 1.600 euro: è "caccia" ai delinquenti

Probabilmente sapevano. Non certo la cifra che avrebbero trovato, ma sicuramente l’ipotesi era di un bel gruzzoletto. Senza temere di essere visti, né d’essere intercettati dalle forze dell’ordine, in due hanno scippato la borsetta che un’anziana pensionata teneva in spalla. E’ accaduto in via Orazio, in pieno centro storico di Agrigento. E all’interno di quella borsetta c’erano ben 1.600 euro. L’ottantunenne, sorpresa e derubata appunto in mezzo alla strada, per fortuna, è rimasta illesa. E poco dopo, riprendendosi da quello che è stato un vero e proprio choc, ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri.

Ad agire sarebbero stati in due, verosimilmente agrigentini. Nessun dubbio insomma sul fatto che non si tratta di extracomunitari.

Sono state avviate le indagini e non è escluso che gli investigatori arrivino anche all’identificazione dei balordi.

Non è escluso – ma non ci sono certezze istituzionali al riguardo – che l’anziana possa essere stata seguita e che i due siano entrati in azione non appena hanno capito di trovarsi in un posto dove difficilmente avrebbero potuto essere intercettati dalle forze dell’ordine. Dove l’ottantunenne stesse andando con tutti quei soldi non è chiaro. Difficile – ma non ci sono appunto conferme - ipotizzare che avesse preso la pensione. E’ certo comunque che l’anziana agrigentina, in un soffio, si è vista portare via tantissimo denaro, oltre ai documenti personali che erano naturalmente sistemati pure nella borsetta.

Spetterà adesso, naturalmente, agli investigatori – che verosimilmente avranno già controllato l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private sistemate in tutta l’area – provare, laddove possibile, a dare una “risposta”, identificando i delinquenti, non soltanto alla pensionata ottantunenne, ma all’intera comunità.