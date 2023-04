“Niente straordinario da 3 anni”: i vigili urbani proclamano una giornata di sciopero

Per la festa di Sant’Angelo incroceranno le braccia. Sono i vigili urbani di Licata che hanno proclamato una giornata di sciopero il prossimo 5 maggio, per protestare contro il mancato pagamento dello straordinario e del salario accessorio dal 2021 fino ad oggi.

Gli uomini in divisa garantiranno comunque i servizi essenziali come prevede la legge in attesa che la vertenza si risolva. E non escludono la possibilità di altre giornate di protesta. In una nota indirizzata al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, elencano tutto ciò che ancora non è stato corrisposto, ovvero il piano di miglioramento dei servizi dal 2020 al 2022, la liquidazione dell’indennità di ordine pubblico per la pandemia dal 2020 ad oggi e la liquidazione degli arretrati del triennio 2019 – 2021.