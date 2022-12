Sciopero generale del personale di Trenitalia in Sicila il 13 dicembre dalle 9 alle 13. Le segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti, come si apprende in una nota, hanno aderito alla protesta.



Possibili disagi per i passeggeri che dovranno servirsi dei treni nell'Isola per quel giorno.