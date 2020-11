Ritardo nel pagamento degli stipendi, i netturbini in piazza ad oltranza

Un sit-in permamente per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi dei mesi passati sarà posto in essere da parte degli operatori ecologici favaresi.

La forma di protesta è stata annunciata da una nota firmata dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil. Ad oggi gli operatori lamentano di non aver ancora ricevuto gli stipendi di settembre e ottobre e, soprattutto, che il ritardo avvenga sempre con ritardo rispetto a quanto previsto dal contratto.

Gli operatori "con cadenza giornaliera e per tutto il mese di novembre saranno in sit in permanente con il posizionamento di una tenda o gazebo per ripararsi dal maltempo" in piazza Cavour dalle 6 alle 22 "in ottemperanza alle regole attuali dell'emergenza sanitaria".