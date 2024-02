Stop alle udienze in via Mazzini, il presidente dei penalisti: "Adesione massiccia allo sciopero per tutelare i più deboli"

La giustizia agrigentina penale si ferma per la prima astensione del 2024 proclamata a livello nazionale contro alcune norme della riforma Cartabia. Da ieri e fino a domani stop alle udienze.

"L'adesione della camera penale Giuseppe Grillo di Agrigento - commenta il presidente Angelo Nicotra - è stata massima. Le ragioni dell’astensione sono molteplici. In primo luogo la necessaria e più volte richiesta abrogazione della norma del codice di procedura penale, introdotta con la riforma Cartabia, che per le limitazioni previste comprime il diritto di difesa dei soggetti più deboli".

Nicotra aggiunge: "Poi per promuovere una forte sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale dinanzi alle vergognose e ingiuste condizioni di detenzione nelle carceri, che spingono chi le subisce a preferire la morte, al fine di affrontare con interventi urgenti ed efficaci il terribile fenomeno dei suicidi, di cui uno nei giorni scorsi anche ad Agrigento. Secondo gli ultimi dati al 31 dicembre 2023, vi è una popolazione detenuta presente superiore alle 60.000 unità con una capienza consentita e tollerata pari a poco più di 47.000 posti. Inoltre, in materia di intercettazioni si è proceduto di recente a un irragionevole allargamento del suo utilizzo, per cui sul punto occorre una riforma del sistema".

Nicotra, domani, insieme a una delegazione della camera penale, sarà a Roma per l'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti che coincide con l'ultimo giorno della protesta.