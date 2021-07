Fumata nera dall'incontro con ditte e operatori: prosegue lo sciopero dei netturbini

Si è conclusa con un nulla di fatto la nuova riunione convocata dall'Amministrazione comunale di Favara per affrontare la grave crisi igienico-sanitaria che ormai attanaglia da alcuni giorni la città in seguito al nuovo sciopero (arbitrario) degli operatori ecologici.

Questi, per l'ennesima volta, hanno deciso di incrociare le braccia per il mancato pagamento delle spettanze dei mesi scorsi. Ormai da giorni quindi per strada si sono accumulate tonnellate di rifiuti, con ripetuti incendi e comprensibili disagi per i cittadini.

L'incontro alla fine è servito solo a prendere atto che il Comune non ha le risorse per pagare altre fatture alle ditte, che hanno oggi anticipato alcuni mesi agli operatori, e che l'amministrazione è pronta a ricorrere ad ordinanze contingibili e urgenti anche per individuare un'eventuale ditta esterna che possa rimuovere i rifiuti dalle strade.

Una soluzione che provocherebbe la protesta degli operatori, che sono ormai pronti a tutti, mentre la città si avvia, probabilmente, verso la proclamazione dello stato di emergenza sanitaria.