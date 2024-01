"Il governo ignora le richieste dell'avvocatura": tre giorni di sciopero dei penalisti

La camera penale "Giuseppe Grillo" di Agrigento, presieduta da Angelo Nicotra, aderisce allo sciopero, in programma per tre giorni, ovvero il 7, l'8 e il 9 febbraio, indetto a livello nazionale per protestare "a fronte dell’assoluta inerzia dell’esecutivo e del ministero della Giustizia - si legge nel documento di proclamazione - rispetto alle questioni sollevate nei mesi".

Il primo stop della giustizia del 2024, quindi, accorcerà la prima settimana intera di febbraio: si terranno solo udienze con imputati o indagati detenuti come prevede il codice di autoregolamentazione degli scioperi.