"Rapporti sessuali con due escort senza pagare", resta in carcere il 23enne

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha confermato la custodia cautelare in carcere per Mohamed Elhash, 23 anni, egiziano, indagato per due episodi - secondo l'accusa - di violenza sessuale e per una tentata violenza ai danni di due escort colombiane.

Nel carcere di Castelvetrano, dove è stato portato, il giovane immigrato avrebbe ammesso i due rapporti sessuali, ma respinto l'accusa di violenza sessuale. La difesa ha chiesto la scarcerazione e in subordine i domiciliari con il braccialetto elettronico. Il gip del tribunale di Sciacca ha respinto le richieste ed ha confermato la custodia cautelare in carcere. Secondo le indagini della polizia, che è stata coordinata dal sostituto procuratore Michele Marrone, l'obiettivo dell'indagato sarebbe stato quello di consumare i rapporti sessuali senza pagare.