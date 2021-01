"Pretese sesso gratis da due escort", 23enne chiede il giudizio abbreviato

Sarà il gip del Tribunale di Sciacca Alberto Davico a decidere, nell’udienza che si svolgerà domani, in merito alla richiesta di abbreviato condizionato avanzata dalla difesa di Mohamed Elhasha, di 23 anni, egiziano, indagato per due episodi di violenza sessuale e per uno di tentata violenza ai danni di due escort colombiane in una casa nel centro storico di Sciacca. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

La difesa, con l’avvocato Calogero Lanzarone, vuole sentire le due donne, ma se la richiesta venisse rigettata dal giudice si procederà con il rito ordinario. La Procura della Repubblica di Sciacca con il sostituto Michele Marrone aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato.