"Violenza e lesioni a pubblico ufficiale", revocati i domiciliari: in carcere 48enne

I requisiti per la detenzione domiciliare sono venuti meno, secondo l'ufficio di Sorveglianza di Agrigento. Per questo motivo, i poliziotti di Sciacca hanno - in esecuzione di un decreto - arrestato e portato in carcere il 48enne che si trovava al reparto di Psichiatria dell'ospedale "Giovanni Paolo II".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo era stato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, disposta dal gip del tribunale di Sciacca, poiché arrestato per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali aggravate nei confronti degli operatori delle forze dell'ordine. L'ufficio di Sorveglianza di Agrigento, nelle ultime ore, ha disposto la revoca della misura alternativa e l'accompagnamento in carcere. Cosa che i poliziotti del commissariato di Sciacca hanno fatto, trasferendo il 48enne alla casa circondariale di Trapani.