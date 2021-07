Via Eleonora d’Aragona, conclusi i lavori: la strada riapre al traffico

La messa in sicurezza era iniziata circa due settimane fa, la Discesa Campidoglio ritorna pedonale

La via Eleonora d’Aragona da oggi è riaperta al traffico veicolare. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Lo Cicero.

L’apertura della strada – spiegano – è avvenuta al termine dei lavori di messa in sicurezza iniziati circa due settimane fa su incarico dell’amministrazione comunale, per l’eliminazione del pericolo nella parte sottostante della strada. Col successivo ripristino della sede stradale, è stato possibile oggi riaprire un tratto del centro storico fondamentale per la viabilità cittadina".

Con la riapertura della strada, la Discesa Campidoglio ritorna pedonale.