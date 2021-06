"Trovato in possesso di 30 grammi di cocaina", arrestato 66enne

La maggior parte dello stupefacente era a casa dell'indagato, di una piccola parte ha invece provato a liberarsi non appena ha visto arrivare la pattuglia dei carabinieri

Non appena ha visto arrivare la pattuglia dei militari dell'Arma s'è disfatto, o almeno ci ha provato, della "roba". Fra questa, recuperata dai carabinieri, e quella trovata in casa, gli sono stati sequestrati circa 30 grammi di polvere bianca. Francesco Notaro, 66 anni, di Sciacca è stato arrestato e posto ai domiciliari. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Stamani, assistito dal legale di fiducia: l'avvocato Enrico Di Benedetto, l'indagato sarà davanti al giudice per le indagini preliminari che dovrà decidere sulla convalida dell'arresto.