La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia. Gli spostamenti sono previsti tra qualche mese, dopo la pausa estiva. Il presidente del Tribunale, Antonio Tricoli, per i giudici Cerrone e Fusaro ha chiesto il posticipato possesso. Con l’arrivo dei tre nuovi magistrati il tribunale coprirà sia il posto dei due trasferiti ad altra sede che quello del giudice Renato Zichittella che da un anno è andato in pensione.

Sta per concludersi l’attività al Tribunale di Sciacca di due giudici che hanno già ottenuto il trasferimento, ma tre magistrati di prima nomina sono stati assegnati all’ufficio giudiziario saccense. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato sia il trasferimento ad altra sede dei giudici Francesca Cerrone e Paolo Fusaro che l’assegnazione a Sciacca di tre mot.

Il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato cinque trasferimenti in entrata e in uscita

Al via il "rimpasto" al tribunale di Sciacca: arrivano 3 nuovi giudici, vanno via in 2