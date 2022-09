Topi a scuola, stop alle lezioni fino a martedì

Topi nel plesso scolastico San Giovanni Bosco di via Brigadiere Nastasi a Sciacca. Il problema si è verificato fin dai primi giorni di lezione. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Per questo, il dirigente scolastico del primo circolo didattico, Anna Conti, dal quale dipendente questo plesso, ha segnalato quanto accaduto al comune e il sindaco, Fabio Termine, con ordinanza, ha sospeso per due giorni le lezioni e disposto la chiusura per permettere all'ufficio Ecologia la relativa derattizzazione dei locali.

Pertanto, niente scuola in questo plesso scolastico, domani e dopodomani. Si tornerà in classe mercoledì 28 dopo che verrà concluso l’intervento di derattizzazione da parte del Comune di Sciacca. Trattandosi di una scuola primaria, come riportato nell’ordinanza, le aule sono frequentate da bambini dai 6 al 10 anni e pertanto si rende necessario un intervento urgente di derattizzazione.