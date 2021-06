Spiagge accessibili a tutti: posizionate passerelle e scalette sugli arenili

L'estate è ormai iniziata per tanti e l'Amministrazione comunale di Sciacca è al lavoro per rendere le spiagge pienamente accessibili per tutti. E' infatti iniziato l'intervento di installazione di scivoli e scalette lungo il litorale, per consentire una fruizione più semplice a bagnanti con difficoltà motoria.

Gli operai del Comune di Sciacca hanno questa mattina completato l’istallazione di una passerella nella spiaggia di località Foggia. Ed è in fase di completamento la realizzazione di una scaletta in legno in un tratto di spiaggia di Capo San Marco. Prevista nei prossimi giorni la collocazione di passerelle in altre spiagge del litorale saccense come a Capo San Marco, San Giorgio, Maragani e Sovareto. La passerella della Foggia - si evidenzia - è stata realizzata grazie a un progetto di "democrazia partecipata" proposto dall’associazione Crescere Insieme