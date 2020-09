Si spaccia per volontaria che aiuta i sordomuti, firmato il foglio di via obbligatorio

Si spaccia - non è chiaro (o almeno non è stato reso noto) per quale motivo - per una appartenente ad una associazione di volontariato per sordomuti. Controllata, in piazza Mariano Rossi, dalla polizia, gli agenti hanno impiegato pochi minuti ad accertare che la romena non apparteneva ad alcuna associazione. Motivo per il quale è stata denunciata, alla Procura della Repubblica, per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale. E la divisione Anticrimine della Questura ha predisposto un foglio di via con rimpatrio obbligatorio. Per i prossimi tre anni non potrà rimettere piede a Sciacca.

Il controllo, in piazza Mariano Rossi, è scattato dopo una segnalazione al numero unico d'emergenza: 112. I poliziotti del commissariato di Sciacca l'hanno trovata in possesso di alcune centinaia di euro. Agli agenti, la donna avrebbe fornito dati anagrafici poi risultati diversi rispetto a quelli che sono stati riscontrati in un documento d'identità che aveva in borsa.