Fumo in sala macchine e principio di allagamento, salvati 4 adulti e 2 bambini

Fumo nella sala macchine di un'imbarcazione da diporto e principio di allagamento. Operazione di soccorso - con il salvataggio di 6 persone, fra cui due bambini - all'imboccatura del porto di Sciacca da parte della Guardia costiera.

L'Sos è scattato con una richiesta telefonica di “may-day” - arrivata alla sala operativa - da parte dell'imbarcazione da diporto di circa 15 metri che era a circa 6 miglia nautiche di distanza dall’imboccatura del porto di Sciacca. La presenza a bordo di 4 adulti e 2 bambini ha reso necessario l’immediato invio della motovedetta costiera Cp 765 in forza al comando, battello veloce e idoneo per attività di ricerca e soccorso in mare. Dopo 15 minuti dalla richiesta di soccorso, l’imbarcazione in difficoltà è stata intercettata. Le sei persone si erano, nel frattempo, rifugiate su una zattera di salvataggio. Sono state quindi tutte trasbordate e portate al porto dove c'erano già i sanitari del 118 di Sciacca che constavano le buone condizioni di salute dei naufraghi, visibilmente provati per quanto accaduto ma incolumi. Sono stati portati all’ufficio circondariale marittimo dove sono stati rifocillati e dove è stata loro assicurata assistenza logistica.

Contestualmente, venivano svolte, sotto il coordinamento della sala operativa della Guardia costiera di Sciacca, le attività di recupero e successivo trasferimento in cantiere dell'imbarcazione da diporto.

Per le emergenze in mare è sempre attivo, 24 ore su 24, il numero 1530 e che eventuali segnalazioni d’emergenza via radio il canale è il VHF 16 - ha ricordato la Guardia costiera - .