"Non sapeva che in casa sua vi fosse un giro di prostituzione", assolto 84enne

Assoluzione perchè il fatto non sussiste: i giudici della Corte di appello hanno cancellato la condanna a un anno di reclusione, decisa dai giudici del tribunale di Sciacca, nei confronti di un anziano - Giuseppe Lala, 84 anni - accusato di sfruttamento della prostituzione.

L'imputato era stato riconosciuto colpevole di avere sfruttato due squillo in un appartamento di sua proprietà. La difesa, affidata all'avvocato Antonino Augello, ha sostenuto che l'ottantenne non sapesse nulla di quanto accadeva in quella casa di via San Cataldo, a Sciacca, che si era limitato a cedere in affitto a una donna.

Una tesi che non aveva convinto il procuratore generale, che aveva proposto la conferma della condanna, ma è stata, invece, recepita dai giudici.