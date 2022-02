Stop alla fornitura elettrica ai pozzi Carboj: due giorni di passione a Sciacca

Interruzione programmata della fornitura elettrica domani alla centrale di sollevamento di contrada Carboj, stop alla fornitura idrica. Ad annunciarlo in una nota è l'Aica, che anticipa come questa situazione potrebbe "non consentire il regolare svolgimento delle turnazioni previste per i giorni 10 e 11 febbraio" nella zona del saccense.

"Ripristinata la regolare fornitura elettrica da parte di e-distribuzione - continua la nota - l'approvvigionamento idrico dei serbatoi comunali tornerà regolare, consequenzialmente la distribuzione si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici".