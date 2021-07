Mancata tracciabilità dei prodotti ittici, scatta sequestro di 30 chili in un ristorante

Mancata e non corretta applicazione delle procedure per la manipolazione di alimenti, violazioni inerenti la mancata etichettatura e non tracciabilità di prodotti ittici. E' per questo motivo che in un noto ristorante di Sciacca è scattato il sequestro amministrativo di 30 chili di prodotti alimentari. Prodotti ittici per la maggior parte per i quali si attende - dalle autorità sanitarie - il parere sull'idoneità al consumo umano.

I controlli - per il contrasto alle frodi e all’abusivismo commerciale in tema di alimenti e bevande - sono stati effettuati dai poliziotti della squadra Amministrativa del commissariato di Sciacca assieme al personale del servizio Igiene degli alimenti e militari della Guardia costiera di Sciacca. Durante l'accesso ispettivo nel noto locale saccense sono state appurate - hanno ricostruito dalla Questura di Agrigento - alcune irregolarità e sono state contestate quattro violazioni di carattere amministrativo. Fra queste anche il fatto che a condurre l’attività vi era persona diversa da quella autorizzata (sanzione da 1.032 euro).