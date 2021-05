Colpo da 20 mila euro in impianto fotovoltaico: portati via 3.500 metri di cavi di rame

Colpo da circa 20 mila euro in contrada Scunchipane a Sciacca. Qualcuno, quasi certamente una banda di "cacciatori" di "oro rosso", senza essere visto, né tantomeno sentito è riuscito ad intrufolarsi all'interno di un impianto fotovoltaico ed ha portato via, in maniera indisturbata appunto, 3.500 metri di cavi di rame. Bottino e danno provocato sono stati quantificati in circa 20 mila euro. Fatta la scoperta, da parte dei responsabili dell'impianto fotovoltaico, è stata subito formalizzata una denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri.

I militari dell'Arma hanno, naturalmente, già avviato le indagini per provare a dare un nome e cognome agli autori dell'importante furto di cavi di rame. Servirà verosimilmente del tempo però per provare a fare chiarezza sull'episodio di microcriminalità. Era da un po' che non si registravano furti di cavi di rame, e in maniera così massiccia, nell'Agrigentino.