Alterco si trasforma in rissa sul lungomare: 4 giovani finiscono in ospedale

Quattro giovani sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca perché rimasti feriti - nessuno di loro è, però, per fortuna, risultato essere in gravi condizioni - durante una rissa scoppiata, nella serata di ieri, sul lungomare Stazzone.

A scontrarsi, a quanto pare, sono stati più gruppi di giovani. Non è chiaro, non risultava esserlo ieri sera, per quale motivo sia scoppiato il tafferuglio. Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenute più pattuglie dei carabinieri e della polizia. Le forze dell'ordine hanno, di fatto, subito, riportato la calma e facilitato i soccorsi dei quattro giovani che sono rimasti feriti. Adesso spetterà proprio alle forze dell'ordine provare, laddove possibile, a fare chiarezza sull'accaduto, stabilendo cosa effettivamente abbia innescato l'alterco - presto trasformatosi in rissa - e stabilendo eventuali altre responsabilità. Intanto, i quattro feriti - e forse non soltanto - rischiano una denuncia, in stato di libertà, proprio per l'ipotesi di reato di rissa.