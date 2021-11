Strade smembrate, auto risucchiate dal fango, crolli a raffica e più famiglie evacuate: è l'inferno nell'area Nord della provincia

Via Lido, Borgo dello Stazzone, contrada Raganella e contrada Foggia - a Sciacca - sono le aree dove le strade sono ormai inesistenti, dove decine di autovetture sono state trascinate via dal fiume di fango: molte risultano essere ribaltate e distrutte e dove l'acqua alta è riuscita ad entrare perfino dentro le abitazioni. Sono crollati dei muri perimetrali di alcune abitazioni di via Lido e più famiglie sono state, rapidamente, sgomberate. E' esondato il Cansalamone, via Ghezzi è sott'acqua e perfino l'area del porto è impraticabile. Più famiglie - residenti nelle contrade Sovareto, Carcossea e Raganella - risultano essere ancora isolate. In queste zone, i saccensi sono dovuti salire nelle parti alte delle loro case per evitare rischi. Sciacca si è risvegliata in ginocchio. Completamente devastata, ma per fortuna non risultano esserci - mentre continua a piovere - vittime, ferite o dispersi. Ma Sciacca non è la sola ad essere stata devastata dall'ondata di maltempo che dovrebbe alleggerirsi soltanto domattina. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha convocato intanto una riunione del Ccs in videoconferenza per esame situazione maltempo.

Anche a Menfi, stanotte, si sono registrate, e purtroppo continuano a registrarsi, frane e smottamenti. La strade che conducono a Porto Palo e a Lido Fiori sono devastate: si sono aperte voragini e sono ricolme di fango e detriti. il palazzetto dello sport è completamente allagato e più strade provinciali sono interrotte.

A Ribera, più strade risultano essere smembrate. In cortile Genova si è aperta una voragine e due auto che erano posteggiate a pochi metri sono state "inghiottite" dal cedimento. Traffico temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni della statale 188 "Centro Occidentale Sicula" nel tratto tra il km 91,650 e il km 83,000, all’altezza di Sambuca di Sicilia. Ci sono degli ostacoli lungo la carreggiata e l'Anas ha interdetto la circolazione. Sul posto sono presenti appunto le squadre Anas per la rimozione dei detriti, la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

A Favara risultano esserci alcuni tetti scoperchiati e qualche palo abbattuto. Il monitoraggio, così come gli interventi dei vigili del fuoco, sono naturalmente ancora in corso.

(In aggiornamento)