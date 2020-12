"Rapina in casa durante la notte", un arresto e un obbligo di dimora

Hanno rapinato in casa, durante le ore notturne, un loro connazionale. Un uomo che è stato aggredito e ferito e al quale hanno portato via 520 euro e un telefono cellulare. Due extracomunitari - un senegalese e un gambiano - residenti a Sciacca sono stati sottoposti a misure cautelari firmate dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca. Il senegalese è stato posto agli arresti domiciliari, mentre per il gambiano è stato previsto l'obbligo di dimora a Sciacca con la prescrizione di non uscire da casa dalle ore 19 alle 7.

Quando i poliziotti del commissariato di Sciacca hanno rintracciato i due extracomunitari, per eseguire i provvedimenti del gip, entrambi hanno cercato di scappare a gambe levate. Tentativo inutile visto che sono stati appunto acciuffati, per le vie del centro storico, dai poliziotti.