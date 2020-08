Prova a sfuggire ad un branco di cani ma resta ferito: podista finisce per terra

Cerca di sfuggire ad un branco di cani randagi, perde però l'equilibrio e cade per terra ferendosi il ginocchio. E' accaduto, ieri, nei pressi di via Figuli a Sciacca, ad un podista.

Nonostante i cani accalappiati (17 nell'ultimo mese), a Sciacca continua ad esserci un'emergenza randagismo e in via Figuli, ad esempio, c'è un branco di cani che staziona lì da parecchio tempo. Verranno prelevati, nei prossimi giorni, per essere sterilizzati.

Quasi tutti i cuccioli prelevati in quella zona dagli operatori dell'associazione Balzoo sono femmine e presto ci sarebbero stati altri randagi. Il problema dell'abbandono delle cucciolate rimane il principale.