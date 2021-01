Frode in pubbliche forniture e peculato, rinvio a giudizio e proscioglimento per Marinello

Due distinti procedimenti con udienza preliminare nello stesso giorno hanno portato uno al rinvio a giudizio per l’ipotesi di reato di frode in pubbliche forniture e un altro al proscioglimento per una diversa ipotesi, di peculato, dell’ex presidente della Sogeir, e successivamente liquidatore, Enzo Marinello, di Sciacca. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Il gup del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha accolto la richiesta avanzata dal procuratore della Repubblica, Roberta Buzzolani, e rinviato a giudizio Marinello per una vicenda che risale al 2016 e che era stata rilevata dal Comune di Montevago con il sindaco, Margherita la Rocca Ruvolo. Marinello, in qualità di liquidatore della Sogeir, che assicurava la gestione del servizio rifiuti nell'Ato Ag1, secondo l'accusa, avrebbe consegnato quattro automezzi per l'espletamento del servizio che, diversamente da quanto indicato nel contratto, non erano in discreto stato di conservazione e comunque esenti da vizi ed idonei alla loro funzione.

Tre dei quattro sarebbero stati fatiscenti ed in precarie condizioni, spesso non fruibili per l'erogazione del servizio in quanto guasti o perché a volte consegnati al Comune di Sciacca senza il consenso del Comune di Montevago, continuando, però, a fatturarne il costo per intero a quest'ultimo ente così come ad addebitare allo stesso le riparazioni.

Lo stesso giudice Cucinella ha prosciolto Marinello, prima presidente e poi liquidatore della Sogeir, dall'accusa di peculato continuato dal 2007 al 2015. Il procedimento pende fin dal 2017, con l'accusa di appropriazione di somme superiori a quelle spettanti, pur rapportate ai compensi del presidente della Provincia o del sindaco della città capofila. ?