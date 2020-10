Fugge dal reparto di psichiatria e si getta in mare, forze dell'ordine e 118 salvano

Paziente in fuga dal reparto di psichiatria dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Un uomo è riuscito ad eludere i controlli e ha raggiunto a piedi la spiaggia di contrada Foggia dove si è tuffato in mare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il personale sanitario ha avvisato la polizia che lo ha rintracciato dopo pochi minuti e ha chiesto l'intervento pure dei pompieri e della Capitaneria di porto. L'uomo, nel frattempo, ha raggiunto gli scogli e si è seduto. Alla vista del mezzo della Capitaneria, si è tuffato in acqua per raggiungere a nuoto la spiaggia. Lì è stato bloccato e soccorso dal personale del 118 che lo ha riaccompagnato in psichiatria, ponendo fine a una mobilitazione durata ore.