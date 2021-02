Muore parente ricoverato, devastano Rianimazione e prendono a pugni un medico: 8 denunciati

Muore - alla Rianimazione del "Giovanni Paolo II" di Sciacca - un familiare e in otto, su tutte le furie, forzano le porte del reparto e gettano per aria strumentazioni e farmaci. Uno dei medici in servizio nell'unità operativa, cercando di calmare gli animi, s'è preso anche un pugno in faccia ed è stato, poi, controllato dai colleghi del pronto soccorso. Ad intervenire, non appena è scattato l'allarme, sono stati i poliziotti del commissariato cittadino che hanno bloccato e identificato gli otto. Si tratta di persone di Palma di Montechiaro e Cattolica Eraclea che sono state denunciate per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Sul posto, per dare man forte alla polizia, anche i carabinieri.

Gli otto sono stati anche sanzionati per il mancato rispetto delle prescrizioni anti-Covid.