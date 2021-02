Per strada con 12 flaconi di metadone, 39enne arrestato e rimesso in libertà

Per strada con 12 flaconi di metadone e in casa con dello stupefacente. Un trentanovenne, L. C., di Sciacca è stato arrestato - dalla polizia - per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nei giorni scorsi, durante dei programmati controlli del territorio, i poliziotti del commissariato, passando per una via del centro di Sciacca, hanno notato due uomini che camminavano, guardandosi sempre intorno. Gli agenti si sono, naturalmente, insospettiti e hanno deciso di fermarli per un controllo mirato. Una verifica che ha permesso d'accertare che in quella busta in plastica, che uno dei due aveva in mano, c'erano 12 flaconi di metadone suddivisi in 8 flaconi da 20 Ml e 4 flaconi da 10 Ml.

L’uomo, stando a quanto è stato ufficializzato dalla Questura di Agrigento, è caduto più volte in contraddizione circa la provenienza del metadone. E' stata eseguita la perquisizione domiciliare ed è stato trovato un involucro di plastica con all'interno sostanza stupefacente. Il saccense è stato arrestato. A margine dell'udienza di convalida, il gip del tribunale di Sciacca ha rimesso l'indagato in libertà.