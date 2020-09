Covid e movida: chiusi 2 locali per assembramenti e 9 multe per mancanza di mascherine

Nove multe - da 300 euro a testa - per mancanza di mascherina, a carico di un educatore di una comunità per minori. Due locali della movida cittadina chiusi temporaneamente (5 giorni) per il mancato rispetto del divieto di assembramento e un giovane segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di una dose di cocaina.

Non soltanto Agrigento. Anche a Sciacca, durante il week end, è stato messo a segno un controllo interforze disposto dal questore di Agrigento Iraci. Polizia, carabinieri e guardia di finanza si sono occupati di tenere d'occhio i luoghi della movida dove sono state identificate, complessivamente, 57 persone. Nove, appunto, le sanzioni elevate per il mancato utilizzo dell'indispensabile mascherina. Due, invece, i locali che per i prossimi 5 giorni dovranno tenere le saracinesche abbassate.

I controlli delle forze dell'ordine sono stati estesi anche ad una casa di campagna dove era in corso una festa privata. Sono state trovate per terra, e sequestrate, due dosi di hashish e cocaina. Evidentemente qualcuno, alle vista delle divise, se ne è immediatamente liberato. Un giovane invece è stato trovato in possesso di una dose di "coca" ed è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento quale consumatore abituale di stupefacenti.