Marevivo ripulisce la spiaggia della Tonnara: rimossi 330 chili di rifiuti

I volontari di Marevivo Sicilia, insieme a una delegazione di insegnanti e studenti dell'istituto Amato Vetrano, hanno bonificato la spiaggia della Tonnara di Sciacca, raccogliendo ben 45 sacchi di rifiuti corrispondenti a 330 kg.

Nel dettaglio, secondo quanto fanno sapere gli organizzatori dell'iniziativa, sono stati raccolti: 18 sacchi di polistirolo 10 sacchi di plastica, 6 sacchi di bottiglie di plastica, 5 sacchi indifferenziati, un sacco di tappi di plastica, 2 sacchi di vetro, un sacco di carta, un materasso, una grossa cima, 4 pneumatici e metalli vari.

"Una composizione - scrivono i volontari di Marevivo in una nota - che resta costante per questo tratto di spiaggia e che ancora una volta ci riporta all'attenzione la grande emergenza del polistirolo che necessita di una sostituzione nell'immediato con altro materiale meno sfaldabile e pericoloso per la fauna marina".

All'iniziativa hanno preso parte volontari provenienti da tutta la provincia: Agrigento, Montallegro, Porto Empedocle, Siculiana, Ribera, Santa Margherita Belice e persino due turisti tedeschi che si sono uniti al gruppo.

L'iniziativa ha visto la collaborazione del Comune di Sciacca, in particolare degli assessori Dimino e Patti, che incaricheranno la ditta preposta al ritiro dei rifiuti.

Le attività di Marevivo Sicilia proseguiranno subito dopo le festività con il progetto Nauticinblu che coinvolgerà sette istituti nautici siciliani, tra cui il Don Michele Arena di Sciacca.