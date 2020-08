"Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali", allontanato marito violento

Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. E’ questa la misura cautelare, firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, che è stata notificata all’indagato: un saccense quarantottenne dai poliziotti del commissariato cittadino. L’uomo è stato iscritto nel registro degli indagati, della Procura della Repubblica di Sciacca, per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratterebbe – stando a quanto è emerso – di un uomo violento che si sarebbe scagliato contro la moglie. Una donna vittima che potrebbe aver subito a lungo – fitto è in merito il riserbo – i maltrattamenti ad opera di colui che invece avrebbe dovuto proteggerla e amarla. A fine giugno, sempre la polizia: gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento in particolare, notificarono una misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, con prescrizione del divieto di contattarla con ogni mezzo: telefonico, telematico o per mezzo di terzi, ad trentaduenne di Ribera. Un’altra storia, naturalmente.