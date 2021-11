Sciacca devastata dal maltempo, Musumeci raccoglie l'appello di Valenti: "Subito interventi urgenti"

Il governatore punta l'indice sulla cementificazione selvaggia di alcune aree del territorio e annuncia: "Lavori immediati per ripristinare la viabilità". In visita in città anche il sindaco di Messina Cateno De Luca: "Danni incalcolabili, mi farò portavoce delle loro istanze"